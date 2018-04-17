The Washington Post получила Пулитцеровскую премию за освещение предполагаемого вмешательства России в выборы США
Награду газета разделила с New York Times. Отмечается, что опубликованные материалы о контактах кандидата в президенты Дональда Трампа с россиянами позволили инициировать правительственное расследование «российского дела».
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