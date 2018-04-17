Глава комиссии ООН пообещала беспристрастно расследовать военные преступления в Сирии
По словам Катрин Марчи-Уэль, эксперты уже взаимодействуют с неправительственными организациями и структурами Евросоюза, однако наладить контакт с сирийскими властями пока не удалось. Сегодня Марчи-Уэль выступит с докладом на заседании Генассамблеи, в котором объяснит принципы работы комиссии, учрежденной в декабре 2016 года.
Комментарии2
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us101 17 апреля 2018 | 06:58
Если Россия ей даст это сделать. Вон, независимую экспертную комиссию уже второй день в Думу не пускают.
ha12raz 17 апреля 2018 | 06:59
Чует поганая кошка-сирийская власть-чье мясо сьела.