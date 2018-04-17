Глава комиссии ООН пообещала беспристрастно расследовать военные преступления в Сирии

По словам Катрин Марчи-Уэль, эксперты уже взаимодействуют с неправительственными организациями и структурами Евросоюза, однако наладить контакт с сирийскими властями пока не удалось. Сегодня Марчи-Уэль выступит с докладом на заседании Генассамблеи, в котором объяснит принципы работы комиссии, учрежденной в декабре 2016 года.