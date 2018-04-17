Активисты, протестовавшие у здания ФСБ против блокировки Telegram, останутся в полиции до утра

В отношении 13 участников несанкционированной акции составлены административные протоколы за нарушение организации либо проведения митинга. Об этом сообщила одна из задержанных, участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Протестующие собрались накануне на Лубянской площади. Они кидали в здание разноцветные бумажные самолетики, таким образом выражая недовольство блокировкой мессенджера.