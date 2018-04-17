Активисты, протестовавшие у здания ФСБ против блокировки Telegram, останутся в полиции до утра
В отношении 13 участников несанкционированной акции составлены административные протоколы за нарушение организации либо проведения митинга. Об этом сообщила одна из задержанных, участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Протестующие собрались накануне на Лубянской площади. Они кидали в здание разноцветные бумажные самолетики, таким образом выражая недовольство блокировкой мессенджера.
Комментарии2
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ihtamnet 17 апреля 2018 | 06:53
Надо было по горбу их дубинками, за бумажные самолётики то.
mikegolubchik 17 апреля 2018 | 06:54
А меж тем от попыток заблокировать Телеграм уже пострадали Viber и целая куча онлайн игр, которые теперь без vpn не работают. Рокмнадзор будет гонятся со своими тупыми блокировками за телеграмом в интернете как какой нибудь дурень с битой за мухой в посудной лавке пока ему самому по шеям не надают за побитую посуду.