США и Британия заподозрили Россию в масштабной кампании по кибершпионажу
По их данным, хакеры, за которым якобы стоят российские власти, заразили миллионы роутеров по всему миру для дальнейших атак на объекты критической инфраструктуры. Национальный центр кибербезопасности Великобритании, ФБР и Департамент внутренней безопасности США выпустили совместное предупреждение, сообщает Reuters. Российское посольство в Великобритании, комментируя эти обвинения, назвало их «продолжением опасной тенденцией британской риторики». Дипломаты отметили, что Москва не планирует никаких атак против Британии и ждет такого же заявления от британского правительства.
Комментарии1
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agamasat 17 апреля 2018 | 06:50
От россии идет дерьмо уже все самотеком, а власть ничего уже и не контролирует - именно это пытаются сказать в МИДе РФ?