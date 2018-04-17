Рэпер Кендрик Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии в области музыки
Он получил премию за альбом «Damn.», который вышел год назад. Пулитцеровский комитет отметил, что Ламар отразил в нем трудности жизни современного афроамериканца. До этого «Пулитцера» в области музыки вручали только за классические и джазовые произведения.
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