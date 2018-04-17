В Ереване протестующие блокируют центральные улицы

Они построили заграждения, используя машины, городские скамейки и мусорные баки. Движение на дорогах парализовано. Из-за пробок на дорогах начались локальные стычки между водителями и активистами. Ранее полиция применила спецсредства против оппозиционеров, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента. Митингующие протестуют против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. Сегодня парламент республики проголосует за его кандидатуру.