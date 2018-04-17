В Ереване протестующие блокируют центральные улицы
Они построили заграждения, используя машины, городские скамейки и мусорные баки. Движение на дорогах парализовано. Из-за пробок на дорогах начались локальные стычки между водителями и активистами. Ранее полиция применила спецсредства против оппозиционеров, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента. Митингующие протестуют против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. Сегодня парламент республики проголосует за его кандидатуру.
Комментарии1
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putin_itogy 17 апреля 2018 | 06:36
Ереванский Майдан.
Ещё один Майдан,
из-за путина.
Быть добру.
путин - введи войска..