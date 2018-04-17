У пользователей Viber из России могут возникнуть проблемы со звонками из России
Об этом сообщается в официальном твиттере месенджера. В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon.
Накануне российские провайдеры начали ограничивать доступ к Telegram по требованию Роскомнадзора. Решение принял Таганский суд Москвы. Причиной стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Вечером в реестр запрещенных сайтов было внесено около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon в связи с блокировкой Telegram.
Комментарии2
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ivar1964 17 апреля 2018 | 06:34
Властям было бы вообще в радость, чтобы ни из России, ни в Россию не звонили. А то приносят извне всякие новости нехорошие. Всякую заразу с Запада несут. Зачем это народу? Многие знания - многие печали!
archibald_dandy_esquire 17 апреля 2018 | 06:50
ivar1964:
"...действия Роскомнадзора, заблокировавшего более полумиллиона IP-адресов серверов Amazon с целью остановить работу мессенджера Telegram, не дали никаких результатов. Более того, такая активность надзорного ведомства привела к остановке многих других организаций, которые также размещали свою информацию на серверах Amazon.
Telegram полноценно заработал на всей территории страны. При этом нет необходимости использовать прокси и VPN, поскольку сервис работает и так. Недоступна лишь веб-версия мессенджера.
Для обхода блокировки Telegram применил технологию, которая обновляет адреса дата-центра, с которым связывается приложение. Это позволяет скрытно ото всех получать адреса новых серверов мессенджера. Чтобы перекрыть эту лазейку Роскомнадзору придется заблокировать десятки миллионов IP-адресов, что может привести к глобальной изоляции рунета, подчеркивает портал."
(с)http://www.mk.ru
упс!