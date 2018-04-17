У пользователей Viber из России могут возникнуть проблемы со звонками из России

Об этом сообщается в официальном твиттере месенджера. В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon.

Накануне российские провайдеры начали ограничивать доступ к Telegram по требованию Роскомнадзора. Решение принял Таганский суд Москвы. Причиной стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Вечером в реестр запрещенных сайтов было внесено около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon в связи с блокировкой Telegram.