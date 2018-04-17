Россия запросила проведение в СовБезе ООН открытого брифинга по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка
А также лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. Как сообщил пресс-секретарь постпредства России при всемирной организации Федор Стржижовский, заседание намечено на вторую половину дня вторника.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tag188 17 апреля 2018 | 06:34
Жалкая попытка отвлечь внимание от происходящего.
Весь мир возмущен тем, что Россия не допускает инспекторов ОЗХО к местам хим. атаки в Думе.
Россию уже напрямую обвиняют в этой атаке и том, что она сейчас скрывает следы, а они брифинг по Ракке собрались проводить.
roaswen 17 апреля 2018 | 06:59
клоуны. отъедь от мкад-а на 100 км - и созывай ООН по гуманитарной ситуации в любой деревне
suntechnick 17 апреля 2018 | 06:38
Кремль продолжает настойчиво навязываться всему миру. Как дешевая шлюха. Лучше бы о гуманитарной ситуации за МКАДом задумались.
ostapbey 17 апреля 2018 | 06:43
Открытый брифинг?
Брифинг!!!
А не лучше ли ПРИГЛАШИРИНГ?
Пригласить всех сирийских беженцев в Россию открыто.
Пусть узнают почем фунт лиха.
А то от прекраснейшей души человека Башара нашего солнышка Асада бегут куда непопадя.
Но почему-то мимо России.
Даже.
ostapbey 17 апреля 2018 | 06:47
.В 2016 году Организация Объединённых Наций определила 13,5 миллионов сирийцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, из которых более 6 миллионов являются внутренне перемещёнными внутри Сирии, и более 4,8 миллиона являются беженцами за пределами Сирии.[1] В январе 2017 года УВКБ насчитывало 4 863 684 зарегистрированных беженца[2]. Турция является крупнейшей принимающей страной с общим количеством зарегистрированных беженцев в 2,7 миллиона человек.[3]
2,967,149 (the highest number registered, 23 March 2017)[4][5] Помощь внутренне перемещённым лицам (ВПЛ) в Сирии и сирийским беженцам в соседних странах в основном осуществляется через Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
agamasat 17 апреля 2018 | 06:44
Хорошая мина при плохой игре. Что скрывается под маской благолепия россии всем давно известно.