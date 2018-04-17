В Таиланде начнётся суд по делу Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли

Их обвиняют в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории страны. Арестованные в Таиланде белорусы готовы признать вину в организации секс-тренингов. Настю Рыбку, Алекса Лесли и ещё 8 человек полиция Таиланда задержала в конце февраля в одном из отелей на курорте Паттайя. На следующий день Лесли попросил власти США предоставить ему и Рыбке политическое убежище. Рыбка, знакомая с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщила: у неё якобы есть доказательства вмешательства России в президентские выборы в США. И она готова передать американцам эти материалы. Власти Таиланда отказали ФБР во встрече с задержанными. Больше месяца они провели в центре временного содержания мигрантов в Бангкоке. Неделю назад их вывезли в городскую тюрьму Паттайи. И помимо нелегальной предпринимательской деятельности недавно обвинили в сутенёрстве в составе преступной группы. Суд по этому делу пройдёт позднее. Помимо Рыбки и Лесли в суде предстанут другие задержанные. Они тоже готовы признать вину в нелегальной деятельности в Таиланде. Один гражданин Белоруссии уже был оштрафован и осуждён условно. Ещё двое россиян, тоже получивших условный срок, успели покинуть Таиланд до начала расследования по новому делу. Настю Рыбку и её товарищей на прошлой неделе посетил белорусский консул. Он узнал, в каких условиях содержатся задержанные. Консул также обсудил вопрос их возвращения на родину с властями Таиланда. Рыбка получила большую известность после расследования политика Навального о бизнесмене Дерипаске и вице-премьере Приходько.