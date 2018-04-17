Мещанский суд Москвы приступает к рассмотрению дела одного из лидеров националистов Александра Поткина (Белова)

Его обвиняют в легализации денежных средств. Руководителя двух запрещенных организаций «Движение против нелегальной иммиграции» и «Русские» в преддверии нового процесса перевели из СИЗО под домашний арест. Просто потому что истекал срок наказания по другому делу — об экстремизме, пояснял адвокат Александра Поткина (известного также как Белов). Сегодня запланированы предварительные слушания. По закону, они проходят в закрытом режиме, после чего судья назначает дату рассмотрения дела по существу. В то же время еще в начале апреля обвиняемому ограничили срок ознакомления с материалами дела. На 52 тома отвели всего один день, жаловалась защита. Следствие считает, что Поткин причастен к легализации почти 300 млн. рублей, которые были похищены из казахского БТА-банка. Два года назад его приговаривали к 7,5 годам колонии по этому делу, а также по обвинению в создании экстремистской организации и планах свергнуть президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Потом Мосгорсуд сократил срок до 3,5 лет, дело об отмывании денег (тогда в нем фигурировала сумма почти в 5 млрд. рублей) вообще вернул в прокуратуру. Под домашним арестом Поткин (Белов) останется как минимум до 11 июня.