В Госдуме предложили ввести обязательное распределение выпускников вузов по специальности
Инициатива поможет повысить мотивацию абитуриентов при выборе специальности, — заявил ТАСС автор законопроекта, депутат Госдумы Сергей Вострецов. Предполагается, что молодой специалист должен будет трудиться на госпредприятии столько лет, сколько провел в вузе. Если он не отработает положенный срок, появится обязанность возместить государству затраченные на обучение средства.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
scorpion1964 17 апреля 2018 | 06:33
Мотивацию может повысить только достойная заработная плата!
Иначе это не мотивация, а кабала!
Дебилы ёбаные, когда вы нахуй там передохнете все?
ivar1964 17 апреля 2018 | 06:36
Назад в будущее или вперед в прошлое?