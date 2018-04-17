Роскомнадзор заблокировал почти два миллиона IP-адресов американской компании Amazon
Это произошло после того, как ее сервисами стал пользоваться для обхода блокировки мессенджер Telegram. Об этом сообщил активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников. Он добавил, что в числе прочих пострадали супермаркеты сети «Дикси», у них перестали работать кассовые аппараты.
Комментарии2
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tag188 17 апреля 2018 | 06:37
Роскомнадзор заблокировал 2млн. адресов Amazon, нагадил ряду торговых сетей, а "Телеграм" по прежнему продолжает работать :))
Не надорвитесь там, "надзорщики" :))
a_111111 17 апреля 2018 | 06:54
Заставь дурака...