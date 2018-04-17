Роскомнадзор заблокировал почти два миллиона IP-адресов американской компании Amazon

Это произошло после того, как ее сервисами стал пользоваться для обхода блокировки мессенджер Telegram. Об этом сообщил активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников. Он добавил, что в числе прочих пострадали супермаркеты сети «Дикси», у них перестали работать кассовые аппараты.