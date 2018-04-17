Сирийские ПВО отразили два ракетных удара по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр

Как сообщил телестанции «Аль-Ихбария» источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру. По информации новостного портала «Аль-Масдар», две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сказал ТАСС, что не располагает информацией об ударах в Сирии.

Соединенное Королевство присоединилось к военной операции в Сирии не по требованию США, а исходя из своих национальных интересов. Британия также ответственна за соблюдение международного права. Об этом в выступлении перед парламентом сказала премьер-министр страны Тереза Мэй. Перевод канала Евроньюс. Мэй добавила, что удары Королевских ВВС в Сирии были тщательно рассчитаны и пришлись на военные объекты.