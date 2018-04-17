Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Общий счет в серии стал 2-0 в пользу чемпиона Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующая встреча между ЦСКА и «Ак Барсом» пройдет 18 апреля в Москве.
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