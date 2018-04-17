Москва может отправить в Сирию ракетные системы С-300 для «укрепления безопасности» региона
Об этом сообщил Би-би-си глава МИДа Сергей Лавров. Министр напомнил, что несколько лет назад по просьбе партнеров Россия решила не поставлять комплекс С-300 в Сирию. Сейчас после «возмутительного акта агрессии» со стороны западной коалиции может изменить свое решение. Ранее о такой возможности заявляли в российском Генштабе сразу после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.
Комментарии3
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opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 05:17
За чей счёт банкет?
condor00 17 апреля 2018 | 05:22
Не отправит. По крайней мере, прямо в Сирию уже не отправит. Может быть через Иран, где, насколько я понимаю, они уже есть.
А запускает утку Кремль для своего обывателя.
zemljanka 17 апреля 2018 | 05:31
"Летите, голуби, летите...
...
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