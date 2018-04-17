Москва может отправить в Сирию ракетные системы С-300 для «укрепления безопасности» региона

Об этом сообщил Би-би-си глава МИДа Сергей Лавров. Министр напомнил, что несколько лет назад по просьбе партнеров Россия решила не поставлять комплекс С-300 в Сирию. Сейчас после «возмутительного акта агрессии» со стороны западной коалиции может изменить свое решение. Ранее о такой возможности заявляли в российском Генштабе сразу после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.