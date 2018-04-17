Конституционный суд объявит решение по делу студентов, исчерпавших отсрочки от армии
Как сообщает пресс-служба суда, поводом к проверке конституционности положений закона «О воинской обязанности и военной службе» послужили жалоба Павла Спиридонова и запрос Бугульминского суда Татарстана. Заявители отмечают, что если совершеннолетие наступает до окончания школы, ученикам предоставляется отсрочка от армии. В то же время это лишает их возможности после получения высшего образования в бакалавриате продолжить обучение в магистратуре. Такой порядок, по мнению заявителей, нарушает конституционные права граждан.
Комментарии1
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anemon 17 апреля 2018 | 05:20
Знаю, какое решение примет суд. Служить, и никаких гвоздей.