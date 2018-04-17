Роскомнадзор предупредил о предстоящей блокировке прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram
Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера. По его данным, в качестве основания ведомство использует призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. В этом случае Генпрокуратура может без суда добиваться блокировки сайтов или отдельных страниц. В том числе за публикацию инструкций по обходу блокировок.
Накануне Роскомнадзор заблокировал в России Telegram на основании решения Таганского суда Москвы. Поводом для этого стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Вечером в реестр запрещенных сайтов были внесены около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon и более миллиона IP-адресов Google. Роскомнадзор подтвердил, что это связано с блокировкой Telegram.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anemon 17 апреля 2018 | 05:18
Все тайное становится явным. Желание иметь объективную информацию - уже не истребить. Как бы ни стремилась к этому режимная охранка.
zemljanka 17 апреля 2018 | 05:25
Как говаривал Лавров :"Дебилы, б..., дебилы".
Или Медведев: "козлы."
begly_ 17 апреля 2018 | 05:19
А что, кто то представлял себе будущее России иным?!
hicat 17 апреля 2018 | 05:23
Он ебнутый, чтоб вы знали.
h_dumpty 17 апреля 2018 | 05:24
Оттого, что люди иногда говорят то, что неудобно правителям, неплохо бы запретить им издавать звуки.
Или выпустить закон о принятии мер, чтобы разговоры были невозможны.