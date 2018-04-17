Американская компания SpaceX отложила до среды старт ракеты Falcon 9
Американская компания SpaceX отложила до среды старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту новый телескоп НАСА для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Об этом говорится в твиттере компании. Отмечается, что необходимо «провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля». Ранее запуск планировался в понедельник с космодрома на мысе Канаверал. До этого ожидалось, что отправка в космос телескопа, создание которого обошлось примерно в 340 млн долларов, состоится в марте.
По данным космического ведомства, аппарат TESS во время своей двухлетней миссии сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.
Комментарии1
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ostapbey 17 апреля 2018 | 05:05
Вчера стырили пиндосы батискаф сурдокамеру Гагарина, и врут что не они.
Вот жеж нехорошие люди.
Редиски..даже.