Американская компания SpaceX отложила до среды старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту новый телескоп НАСА для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Об этом говорится в твиттере компании. Отмечается, что необходимо «провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля». Ранее запуск планировался в понедельник с космодрома на мысе Канаверал. До этого ожидалось, что отправка в космос телескопа, создание которого обошлось примерно в 340 млн долларов, состоится в марте.

По данным космического ведомства, аппарат TESS во время своей двухлетней миссии сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.