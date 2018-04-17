Полиция призывает прекратить акцию в центре Еревана и предупреждает о возможности применения спецсредств. Протестующие против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, продолжают блокировать площадь Франции, связывающую ряд ключевых улиц. Там установлены палатки, дровяные печи, организован пункт раздачи еды и напитков. Прилегающий к площади проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, перекрыт усиленными нарядами полиции. Ранее в понедельник в результате столкновения демонстрантов и полиции в Ереване ранения получили 46 человек. По факту массовых беспорядков генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело.