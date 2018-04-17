Главы МИД стран «семерки» призвали Россию раскрыть программу по производству газа «Новичок» и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в английском Солсбери. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Канады, председательствующей в этом объединении в нынешнем году. По версии британской стороны, 4 марта двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, утверждая, что это вещество разрабатывалось в России. Российская сторона это отрицает.