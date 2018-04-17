Главы МИД стран «семерки» призвали Россию раскрыть программу по производству газа «Новичок»
Главы МИД стран «семерки» призвали Россию раскрыть программу по производству газа «Новичок» и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в английском Солсбери. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Канады, председательствующей в этом объединении в нынешнем году. По версии британской стороны, 4 марта двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, утверждая, что это вещество разрабатывалось в России. Российская сторона это отрицает.
Комментарии7
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ur_sus 17 апреля 2018 | 04:32
//...призвали Россию раскрыть программу по производству газа «Новичок»//
Всё-таки "чудачки" они, эти из "семёрки". Пупкин им кто -"дурачок" што ле?
samakar2 17 апреля 2018 | 04:35
ur_sus: Точно не дурачек! Дурак!
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 04:50
Главы МИД стран «семерки» призвали Россию..
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Когда-то Россия в этой семёрке была восьмой...Потом её выкинули пинком под зад, с тех пор Наш Несменяемый Вождь обиделся и обделался по полной..
i_one_off 17 апреля 2018 | 04:35
Нет у нас никаких новичков, все эмигрировали. Одни старички остались. Дайте им дожить до пенсии.
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 04:37
Россия всегда против ... "А вы докажите!"
ostapbey 17 апреля 2018 | 05:24
opiatnovyi63: две капли клея "момент" на флакон Дихлофоса и пол часа в стиральной машине "волга"..
И мажь хоть ручку, хоть ножку.
А хочешь, то вместо ботокса коли. Если добавить настоя боярышника на желудях.
Даже.
buzukin939 17 апреля 2018 | 04:45
Новичок, новичок... Херня этот английский Новичок - от него даже пенсионеры и полицейские не дохнут. Главное - трогать ручку без скафандра и ширяться наркотой в дождь, тогда месяц в коме - и снова как новенький - Новичок же, понимать надо!
Наглые суки. Прекрасно знают, што это английская провокация. Этак они и свою старенькую королеву отравят нахер - жалко штоле для такого дела? У них прынц Харри есть - здорово зигует парниша, и эсэсовский мундир ему к лицу...