Несколько ракет было пущено сирийскими ПВО по неустановленным самолетам, вторгшимся в воздушное пространство страны
Об этом сообщил портал «Аль-Масдар». Предполагается, что вторгшиеся со стороны Ливана самолеты принадлежали ВВС Израиля. Ракеты были выпущены несмотря на то, что самолеты не открывали огонь по территории Сирии, отмечает «Аль-Масдар».
Комментарии9
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ur_sus 17 апреля 2018 | 04:20
Всё-таки редкие клоуны они, эти сирийские вояки: то они сбили "все ракеты", но "не знают тохно сколько". Теперь обстреляли самолёты, которые "ракет не выпускали". Кароче, это были марсиане и сирийцы их всех завалили. Завтра одного "яйцеголового" покажут, он у них презиком...
ostapbey 17 апреля 2018 | 05:19
ur_sus: Земля имеет форму сплюснутого шара оказывается..
А мощности сирийской ракеты и на два витка хватит. И то и на три.
Пока цель не найдет.
Предсказуемо но по непредсказуемой траектории.
Даже.
astet 17 апреля 2018 | 04:21
И в результате "было сбито около десяти ракет"??? ;)))
ur_sus 17 апреля 2018 | 04:25
astet:
...Ну в смысле на медведя. Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья. - Из ружья? - Да. Косточкой от вишни. Черешни. Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной когда они пролетали над его домом. - Медведи? - Ну не мамонты же. А почему же все это тогда выросло у оленя?
"тот самый Мюнгхаузен"
samakar2 17 апреля 2018 | 04:26
Это они у Вовы учатся - побольше информации противоречивой и разной!
j_partizan 17 апреля 2018 | 04:27
Читаю о происходящем в Сирии и прихожу к выводу о том, что КНДР ведёт правильную внешнюю политику. Со зверьем слабым быть нельзя.
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 04:47
j_partizan: А что, КНДР окрепла, завоевала мировые рынки, завалила своей продукцией другие страны как, к примеру, Южная Корея и начала конкурировать с сильными мира сего?
shalunok 17 апреля 2018 | 05:05
Над Донбассом уже сбивали неустановленный самолет, который не открывал огонь...
Стрелки те же или инструкторы?
tovarich67 17 апреля 2018 | 05:20
И что далее?выпустили ракеты земля воздух. А ракеты земля самолет не было видать? Если уж по самолетам попасть не смогли то как они могли попасть в кр? Фуфло многоэтажное опять из мо лезет