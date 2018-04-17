Несколько ракет было пущено сирийскими ПВО по неустановленным самолетам, вторгшимся в воздушное пространство страны

Об этом сообщил портал «Аль-Масдар». Предполагается, что вторгшиеся со стороны Ливана самолеты принадлежали ВВС Израиля. Ракеты были выпущены несмотря на то, что самолеты не открывали огонь по территории Сирии, отмечает «Аль-Масдар».