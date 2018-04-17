Сирийские средства ПВО отразили два ракетных удара по военным аэродромам Шайрат и Думейр
Сирийские средства ПВО отразили два ракетных удара по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска. Как сообщил телестанции «Аль-Ихбария» источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру. По информации новостного портала «Аль-Масдар», две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сказал ТАСС, что не располагает информацией об ударах в Сирии.
Комментарии9
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ur_sus 17 апреля 2018 | 04:16
Видать сирийцы так переср@ли от американской бомбардировки, что им мерещатся ракетные удары...
samakar2 17 апреля 2018 | 04:20
ur_sus: Да нет! Просто сирийская ПВО ну хоть что-нибудь должна же перехватить!
a_and_ts Александр Симо 17 апреля 2018 | 04:21
Класная идея - стрелять в небо по несуществующим ракетам и отражать удар со 100% эффективностью. Орден на грудь, а ракет ПВО скоро не станет, и вместе с ними шанса умереть в реальном бою.
samakar2 17 апреля 2018 | 04:23
А в соседней новости прямо так и сказано, что вторгшиеся самолеты огня не открывали... Это у них был променад...
buzukin939 17 апреля 2018 | 04:39
Ну шо - хитрожопые и горбоносые нарываются на внимание Ирана? Эти давно мечтают врезать кому-то по наглой хитрой морде :) Предупреждали - такшта не изображайте оскорбленную харассментом невинность, когда впендюрят как поручик Ржевский даме на рояле...
horseraddish 17 апреля 2018 | 04:59
buzukin939: Ну ежели Иран не боится получить по морде сам, то, может, и встрянет. Но, если мозги у аятолл совсем не засохли, то все же воздержится.
emoss 17 апреля 2018 | 04:57
Этот были мифические российские ракеты «на ядерном реакторе», под названием Бумеранг, которые имеют непредсказуемую территорию и могут «неограниченно по времени летать» в поиске злодеев. Выпущенные с полигона в Воронеже, они уже два раза облетели Землю, но в Воронеж не стали возвращаться, видимо, нашли более достойные цели.
valian0822 17 апреля 2018 | 05:22
Они продолжают сбивать томагавки, не в курсе, что атака закончилась пару дней назад.
mjau 17 апреля 2018 | 05:30
Асад Израилю по х.. , у него главный враг Иран, поэтому он будет бить его в любое время, в любом месте и из любого положения, не оглядываясь ни на кого!