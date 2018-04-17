В Москве прошла первая весенняя гроза

Раскаты грома и вспышки молний наблюдались в центре города, а также в подмосковной Балашихе.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что на этой неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Как сообщается на сайте ведомства, сегодня в Москве ожидается кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.