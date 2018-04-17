Washington Post получила Пулитцеровскую премию за публикации о вмешательстве России в выборы президента США

Американская газета Washington Post получила Пулитцеровскую премию за освещение предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Награду издание разделило с New York Times. Отмечается, что опубликованные материалы о контактах кандидата в президенты Дональда Трампа с россиянами позволили инициировать правительственное расследование «российского дела».