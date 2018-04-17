Washington Post получила Пулитцеровскую премию за публикации о вмешательстве России в выборы президента США
Американская газета Washington Post получила Пулитцеровскую премию за освещение предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Награду издание разделило с New York Times. Отмечается, что опубликованные материалы о контактах кандидата в президенты Дональда Трампа с россиянами позволили инициировать правительственное расследование «российского дела».
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zemljanka 17 апреля 2018 | 03:29
Поздравления.
И волки целы.
И овцы сыты.