Демонстранты продолжают блокировать центр Еревана
Демонстранты, протестующие против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, продолжают блокировать центр Еревана. На площади Франции установлены палатки, дровяные печи, организован пункт раздачи еды и напитков, сообщает «Интерфакс».
Протестующие также продолжают блокировать пять ключевых перекрестков. Силы правопорядка не вмешиваются в ситуацию. Между тем прилегающий к площади проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, перекрыт усиленными нарядами полиции. Сегодня в парламенте пройдет голосование по кандидатуре нового главы правительства. Правящая партия выдвинула на этот пост экс-президента Саргсяна.
Комментарии1
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bozk 17 апреля 2018 | 03:36
Ого, даже в Армении есть оппозиция