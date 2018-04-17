Демонстранты продолжают блокировать центр Еревана

Демонстранты, протестующие против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, продолжают блокировать центр Еревана. На площади Франции установлены палатки, дровяные печи, организован пункт раздачи еды и напитков, сообщает «Интерфакс».

Протестующие также продолжают блокировать пять ключевых перекрестков. Силы правопорядка не вмешиваются в ситуацию. Между тем прилегающий к площади проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, перекрыт усиленными нарядами полиции. Сегодня в парламенте пройдет голосование по кандидатуре нового главы правительства. Правящая партия выдвинула на этот пост экс-президента Саргсяна.