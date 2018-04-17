Дональд Трамп утверждает, что ни одна из более чем 100 ракет, выпущенных 14 апреля по Сирии, не была сбита
Дональд Трамп утверждает, что ни одна из более чем 100 ракет, которые США и их союзники выпустили 14 апреля по Сирии, не была сбита. По данным Минобороны России, сирийские ПВО сбили более 70 ракет.
Целями ударов стали, по заявлению США, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 03:15
Трамп , конечно, позёр и трепло, но нашим брехунам с генеральскими лампасами из Минобороны нет никакого доверия!
scimitar 17 апреля 2018 | 03:31
opiatnovyi63: Не-не-не, щас они напрягутся как следует и представят нотариально заверенные мультики. Не исключено даже, что из "Халка", он там самолеты голыми руками курочит.
j_partizan 17 апреля 2018 | 03:33
Надо стремиться в совершенствовании ракеткой техники к тому, чтобы ни одна ракета не могла достичь цели. Тогда не будет почвы для спекуляций.
j_partizan 17 апреля 2018 | 03:36
Надо стремиться в совершенствовании противоракеткой обороны к тому, чтобы ни одна вражеская ракета не могла достичь цели. Тогда не будет почвы для спекуляций.
i_one_off 17 апреля 2018 | 03:40
Складываем, усредняем, получается по законам статистики военного времени 30 сбито, 70 пролетело. Что это меняет? Арифметикой будем заниматься?