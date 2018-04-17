Дональд Трамп утверждает, что ни одна из более чем 100 ракет, выпущенных 14 апреля по Сирии, не была сбита

Дональд Трамп утверждает, что ни одна из более чем 100 ракет, которые США и их союзники выпустили 14 апреля по Сирии, не была сбита. По данным Минобороны России, сирийские ПВО сбили более 70 ракет.

Целями ударов стали, по заявлению США, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.