ПВО Сирии отразили ракетную атаку на авиабазу «Шайрат»

Сбиты около 10 ракет на подлете к аэродрому. Об этом сообщает рациональное телевиденье страны. Данных о том, сколько всего было ракет, не приводится. Со своей стороны арабский портал «Аль-Масдар» передает со ссылкой на источник в сирийской армии, что целью удара, вероятно, была другая авиабаза — Т-4. Ряд СМИ указывает со ссылкой на сирийскую армию, что обстрел проведен Израилем. В армии обороны Израиля заявили, что не располагают информацией о каких-либо ударах в сирийской провинции Хомс. Представитель Пентагона также заверил, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.