ПВО Сирии отразили ракетную атаку на авиабазу «Шайрат»
Сбиты около 10 ракет на подлете к аэродрому. Об этом сообщает рациональное телевиденье страны. Данных о том, сколько всего было ракет, не приводится. Со своей стороны арабский портал «Аль-Масдар» передает со ссылкой на источник в сирийской армии, что целью удара, вероятно, была другая авиабаза — Т-4. Ряд СМИ указывает со ссылкой на сирийскую армию, что обстрел проведен Израилем. В армии обороны Израиля заявили, что не располагают информацией о каких-либо ударах в сирийской провинции Хомс. Представитель Пентагона также заверил, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.
Комментарии15
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ur_sus 17 апреля 2018 | 03:13
Не интересно, сколько ракет "сбили" сирийские ПВО. Важно, что осталось от атакуемых обьектов.
andreyvitalevich 17 апреля 2018 | 03:14
- Сегодня ни одна ракета не поразила базу "Шайрат"
- А что, кто-то стрелял по "Шайрату"?
- Нет, никто не стрелял.
niknik 17 апреля 2018 | 03:45
andreyvitalevich: Они идут с перевыполнением плана! Принимай Родина урожай!))
kondrakr 17 апреля 2018 | 03:17
Что самое страшное - ракеты были невидимые, а, при поражении их силами ПВО, они превратились в нанопыль и несколько кусков кизяка, фотографии которых Российский Генштаб готов предоставить международным экспертам.
zemljanka 17 апреля 2018 | 03:20
Асад создал полигон для людоедов 21 века на территории Сирии. 7 лет резвятся негодяи.
Сострадание народам страны.
condor00 17 апреля 2018 | 03:28
zemljanka: Там, где в мире льётся кровь - там резвится вся ООН, во главе со своим СовБезом.
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 03:25
Сбиты около 10 ракет на подлете к аэродрому.
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А всего ракет было около 5 ?
alexakimfaa 17 апреля 2018 | 03:25
Враньё,уже зашкаливает!..Ну.если был отражён т.н. "налёт",то где подтверждения?..Обломки этих якобы "сбитых" ракет?,какие-то фрагменты ракет с номерами.и др.? Явно прослеживается наша "школа" МО...
scimitar 17 апреля 2018 | 03:27
"Сбиты около 10 ракет на подлете к аэродрому. Об этом сообщает рациональное телевиденье страны" - а оно там такое же, как у нас 1-й канал или НТВ? Тогда зря вы его назвали рациональным. Скорее уж иррациональное, подлое и брехливое.
vor_on 17 апреля 2018 | 03:28
а в кремле затаились и хихикают
salut__521 17 апреля 2018 | 03:29
Что ПВО Сирии лихо сбивает, так это с толку доверчивого обывателя.
condor00 17 апреля 2018 | 03:44
salut__521: Тот случай, когда прилежный ученик со временем превосходит своего учителя. Но радости нет, ибо учитель и ученик - шулеры. И ученик (режим Путина) по всем статьям сейчас превосходит Запад в информационной войне. Ещё и не без согласия этого же Запада.
alex362 17 апреля 2018 | 03:46
А точно не вороны летели? А то ведь радары самые передовые в мире, со знаком качества
kukrynx 17 апреля 2018 | 03:48
А мультики покажут?
А то народонаселение сомневается...
shalunok 17 апреля 2018 | 03:59
Американцы не пуляли, израильтяне не пуляли, русские тем более не пуляли... А ракеты сбиты. Чудеса. Чьи ракеты сбили? Свои что ли?