Парламент Армении на фоне массовых акций протеста изберет нового премьер-министра страны

В его руках будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. После этого в течение пяти дней премьер представит президенту кандидатов на посты своих заместителей и министров. В минувшую субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии, экс-президента страны Сержа Саргсяна на посту премьер-министра. В связи с этим в Ереване начались акции протеста. Накануне митингующие заблокировали ряд ключевых автодорог по всему центру города. Движение было полностью заблокировано. Полиция перекрыла подступы к зданию парламента.