Россия меняет своего посла в Сирии
Вместо Александра Кинщака им станет Александр Ефимов, который сейчас представляет Россию в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. Ранее о замене посла в Сирии также сообщила «Фонтанка». По данным издания, указ о назначении должен быть подписан к майским праздникам. Кинщак после возвращения из Сирии возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД.
Комментарии2
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salut__521 17 апреля 2018 | 02:28
Виидать, старого посла памперсы уже не спасают...
padun 17 апреля 2018 | 02:30
salut__521: Да нет. Просто нашли такого, который более искусно врёт.