Россия меняет своего посла в Сирии

Вместо Александра Кинщака им станет Александр Ефимов, который сейчас представляет Россию в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. Ранее о замене посла в Сирии также сообщила «Фонтанка». По данным издания, указ о назначении должен быть подписан к майским праздникам. Кинщак после возвращения из Сирии возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД.