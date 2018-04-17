Российские власти готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения новых санкций
Рассматриваются действия на случай ограничительных мер против госдолга и отключения России от системы SWIFT. Об этом рассказали РБК два федеральных чиновника. Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли говорила, что новые санкции в отношении России будут введены уже в понедельник. На этот раз санкции введут в ответ на поддержку Россией сирийского лидера Башара Асада. Впрочем, по данным Вашингтон Пост, президент Дональд Трамп пока решил с этим притормозить.
Комментарии3
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salut__521 17 апреля 2018 | 02:21
Разумно. Мягкие санкции в американском несессере, похоже, закончились. Оголяйте жопы для розг!..
stalin_vsegda_zhiv 17 апреля 2018 | 02:42
//США могут пойти по самому жесткому сценарию введения новых санкций//
Да уж, давно пора нашу капиталистическую буржуазию и власть "выпороть" мировой закулисе на мировой рыночной империалистической "конюшне" по полной буржуазно-капиталистическо-империалистической программе! Чтобы у них в процессе этой "порки" все буквально трещало от любви к буржуазному капитализму и империализму, чтобы полюбили этот буржуазный капитализм и империализм до посинения!
sasha2011 17 апреля 2018 | 02:25
/* президент Дональд Трамп пока решил с этим притормозить. */
Решил притормозить и посмотреть, что будет делать путин.
А путин будет выжидать и поглядывать на Трампа.
В общем, обычный политический покер.