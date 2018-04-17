Российские власти готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения новых санкций

Рассматриваются действия на случай ограничительных мер против госдолга и отключения России от системы SWIFT. Об этом рассказали РБК два федеральных чиновника. Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли говорила, что новые санкции в отношении России будут введены уже в понедельник. На этот раз санкции введут в ответ на поддержку Россией сирийского лидера Башара Асада. Впрочем, по данным Вашингтон Пост, президент Дональд Трамп пока решил с этим притормозить.