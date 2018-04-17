Активисты, протестовавшие у здания ФСБ против блокировки Telegram, останутся в полиции до утра
Активисты, протестовавшие у здания ФСБ против блокировки Telegram, останутся в полиции до утра. В отношении 13 участников несанкционированной акции составлены административные протоколы за нарушение организации либо проведения митинга. Об этом сообщила одна из задержанных, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
Протестующие собрались накануне на Лубянской площади. Они кидали в здание разноцветные бумажные самолетики, таким образом выражая недовольство блокировкой мессенджера.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт