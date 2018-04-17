Россия не планирует никаких кибератак против Британии и ждет такого же заверения от британского правительства
Так в российском посольстве прокомментировали сообщения о массовой кампании по кибершпионажу, которую якобы готовят российские хакеры. Такие обвинения рассматриваются «как яркие примеры безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России», говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке. В посольстве выразили разочарование тем, что «такие серьезные претензии были обнародованы без каких-либо доказательств и без какой-либо попытки Великобритании в первую очередь прояснить ситуацию с российской стороной». В дипведомстве также отметили, что делали Лондону ряд предложений по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, однако все они были проигнорированы.
Комментарии4
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evgpekar 17 апреля 2018 | 01:43
Ну "заверения" РФ стоят ..., да ничего не стоят, также как и слова, гарантии, договоры.
sborisych 17 апреля 2018 | 01:44
Россия не планирует никаких кибератак против Британии и ждет такого же заверения от британского правительства
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Ребятки, да никакие кибератаки не нанесут столько вреда стране и её гражданам, сколько вы сами наносите непродуманными, недальновидными, идиотическими, и просто вредными действиями.
neon999 17 апреля 2018 | 01:57
Ложь и дезинформация - наше все.
Кокаиновому министерству лжи могут верить лишь зомби и малолетки.
salut__521 17 апреля 2018 | 02:12
Не планирует она, видите ли. Ну говняшке поверишь, дык без какого-нибудь полуострова Корнуолла останешься...