Россия не планирует никаких кибератак против Британии и ждет такого же заверения от британского правительства

Так в российском посольстве прокомментировали сообщения о массовой кампании по кибершпионажу, которую якобы готовят российские хакеры. Такие обвинения рассматриваются «как яркие примеры безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России», говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке. В посольстве выразили разочарование тем, что «такие серьезные претензии были обнародованы без каких-либо доказательств и без какой-либо попытки Великобритании в первую очередь прояснить ситуацию с российской стороной». В дипведомстве также отметили, что делали Лондону ряд предложений по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, однако все они были проигнорированы.