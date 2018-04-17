Трамп отложил введение новых санкций против России
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией. Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля говорила постпред США в ООН Никки Хейли. По данным издания, в воскресенье вечером Трамп встретился со своими советниками по нацбезопасности и выразил недовольство тем, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил. Собеседники WP в администрации полагают, что «Трамп вряд ли одобрит новые санкции … до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод».
В связи с этим в окружении президента США решили дистанцироваться от заявления Хейли. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ограничилась заявлением, что «в администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем будущем», не назвав при этом конкретных сроков. Собеседник The Washington Post в Белом доме при этом признал, что заявление постпреда США в ООН было ее личной инициативой.
Комментарии7
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timeskhan Андрей Тимесков 17 апреля 2018 | 01:15
После сокрушительного поражения ПВО российского происхождения в Сирии https://publizist.ru/blogs/111242/24521/-
Трамп уже откровенно стебётся над Путиным ...
entoni 17 апреля 2018 | 01:43
timeskhan: После кошмарного провала ракетной атаки пиндосии в Сирии Трамп завибрировал.
alex362 17 апреля 2018 | 02:07
entoni: Во-во, проиграли пиндосы войну в Сирии Велкому И Могучему Вождю Всея гондуРассеи
old44 17 апреля 2018 | 02:23
"сюрприз будет" как говаривал один комик и скорее всего к инагурации -)))
oldfashy 17 апреля 2018 | 02:24
в этом противостоянии нет победителей, разве только мусульмане.
sasha2011 17 апреля 2018 | 02:28
Трамп решил притормозить и посмотреть, что будет делать путин.
А путин будет выжидать и поглядывать на Трампа.
В общем, обычный политический покер.
zemljanka 17 апреля 2018 | 02:37
Договорняк (с).