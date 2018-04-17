У пользователей Viber из России могут возникнуть проблемы со звонками из России
Об этом сообщается в официальном твиттере месенджера. В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon.
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Об этом сообщается в официальном твиттере месенджера. В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии2
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Если у вас уже есть аккаунт
bike_nty 17 апреля 2018 | 01:35
ё-моё, что-ж я сделал-то (с)...
neon999 17 апреля 2018 | 01:50
Те, кому все еще нравится жить в России - люди с приветом или мазохисты.