Роскомнадзор предупреждает о блокировке владельцев прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram

Роскомнадзор предупреждает о предстоящей блокировке владельцев прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера. По его данным, в качестве основания ведомство использует призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. В этом случае Генпрокуратура может без суда добиваться блокировки сайтов или отдельных страниц. В том числе за публикацию инструкций по обходу блокировок.

Накануне Роскомнадзор заблокировал в России Telegram на основании решения Таганского суда Москвы. Поводом для этого стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Вечером в реестр запрещенных сайтов были внесены около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon и более миллиона IP-адресов Google. Роскомнадзор подтвердил, что это связано с блокировкой Telegram.