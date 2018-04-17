Роскомнадзор предупреждает о блокировке владельцев прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram
Роскомнадзор предупреждает о предстоящей блокировке владельцев прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера. По его данным, в качестве основания ведомство использует призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. В этом случае Генпрокуратура может без суда добиваться блокировки сайтов или отдельных страниц. В том числе за публикацию инструкций по обходу блокировок.
Накануне Роскомнадзор заблокировал в России Telegram на основании решения Таганского суда Москвы. Поводом для этого стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Вечером в реестр запрещенных сайтов были внесены около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon и более миллиона IP-адресов Google. Роскомнадзор подтвердил, что это связано с блокировкой Telegram.
Комментарии2
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razval74 17 апреля 2018 | 01:18
Интересно, после скольки миллионов IP до болванов дойдет, что заблокировать ТГ можно тока заблокировав весь интернет, как в Сев Корее.
bike_nty 17 апреля 2018 | 02:21
razval74: А вы исключаете возможность что телега просто выбрана предлогом для озвученного действа?