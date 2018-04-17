Сеть «Кофемания» отменила запрет на кормление грудью в кафе после резкой критики в соцсетях
Обновлённый устав сотрудники получат в течение недели, сообщила компания на своей странице в Фэйсбуке. В минувшую субботу в этой же соцсети была опубликована история о том, как женщине запретили кормить грудью семимесячного ребёнка в кофейне, расположенной в аэропорту Шереметьево. Официант сделал посетительнице замечание, несмотря на то, что она была в специальной одежде, позволяющей кормить малыша незаметно. Женщине также предъявили устав компании, где сообщалось, что кормить грудью ребёнка в «Кофемании» нельзя. После этого некоторые пользователи стали распространять в интернете призывы бойкотировать сеть.
Комментарии9
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svenik 17 апреля 2018 | 00:13
А кащею животики деткам чпокать разрешают, страна безумства
pyccokokc 17 апреля 2018 | 00:19
Путин прилюдно всю Россию кормит грудью и никто не вякает.
nubopaku 17 апреля 2018 | 00:38
pyccokokc: Если бы грудью...
trans 17 апреля 2018 | 00:21
Вообще-то рестораны и кафе не самое подходящее место для этого. Думаю, многим не очень-то приятно есть/пить и наблюдать эту процедуру.
mg_vr 17 апреля 2018 | 00:29
trans: Вообще-то рестораны и кафе не самое подходящее место для этого. ////
я был бы не против - корми, нет возможности в другом месте, но посвяти это время кормления малышу ...
а что происходит - по фигу малыш, я сиськи выщила и треплюсь с подругой, а если мне кто-то замечание сделает - уделаю...
кого воспитывает такая мамаша? будущее хамло, которому на всё пофиг...
trans 17 апреля 2018 | 00:23
Скоро памперсы начнут менять на глазах посетителей кафе и ресторанов. Приятного аппетита.
sparky 17 апреля 2018 | 00:24
Запретительный идиотизм лечится только угрозой потери доходов.
stebinmaku 17 апреля 2018 | 00:25
Вкус и аромат кофе нужно начинать впитывать с молоком матери..
jetsam 17 апреля 2018 | 00:37
на очереди пивные бары...