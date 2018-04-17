Сеть «Кофемания» отменила запрет на кормление грудью в кафе после резкой критики в соцсетях

Обновлённый устав сотрудники получат в течение недели, сообщила компания на своей странице в Фэйсбуке. В минувшую субботу в этой же соцсети была опубликована история о том, как женщине запретили кормить грудью семимесячного ребёнка в кофейне, расположенной в аэропорту Шереметьево. Официант сделал посетительнице замечание, несмотря на то, что она была в специальной одежде, позволяющей кормить малыша незаметно. Женщине также предъявили устав компании, где сообщалось, что кормить грудью ребёнка в «Кофемании» нельзя. После этого некоторые пользователи стали распространять в интернете призывы бойкотировать сеть.