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00:04, 17 апреля 2018

Лондонская биржа металлов сегодня приостановит торги алюминием, произведенным компанией «Русал»

Это решение с санкциями США, которым подвергся сам «Русал» и его основной владелец Олег Дерипаска.

Торги продукцией «Русала» будут приостановлены до тех пор, пока биржа не выработает подход к дальнейшему взаимодействию с компанией. Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи металлов. У всех владельцев металла под брендом UC Rusal с сегодняшнего дня будут требовать письменные доказательства того, что это не нарушает санкции, наложенные на компанию американской стороной.
Компания Олега Дерипаски и сам миллиардер оказались в санкционном списке США 6 апреля. Накануне акции «Русала» ждало очередное обрушение в преддверие обнародования новых санкций. Ценные бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели до исторического минимума. На Московской бирже падение, однако, оказалось не таким серьезным. Сам алюминий, напротив, подорожал в связи с санкциями.

В российском правительстве уже заявили, что обсуждают меры поддержки компаний, попавших под санкции.

Комментарии

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gordy 17 апреля 2018 | 00:10

"В российском правительстве уже заявили, что обсуждают меры поддержки компаний, попавших под санкции."

Станут делать алюминиевые огурцы, чтобы сажать их на брезентовом поле?

general_123 17 апреля 2018 | 00:17

Что-то всё это напоминает 1982 год
Трамп похож Рейгана, Мэй на Тэтчер.
Путин на Брежнева.
А Россия - на СССР.
И цены на сырьё стали падать...

zemljanka 17 апреля 2018 | 00:38

Россия - не СССР, и открыв границы потеряла и теряет с невосполнимый капитал - умных и приличных людей.

olenenok_zed 17 апреля 2018 | 00:46

zemljanka: вернуть рабство? \

alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 00:48

zemljanka: Треть моего не самого хилого класса уехала еще при живом Совке. Вот как только, так сразу ;)) А вторая треть подтянулась чуток позднее. Оставшаяся треть просто работает в госструктурах на теплых местах и завидует остальным двум третям ;))

aleko_1 Александр Королев 17 апреля 2018 | 00:22

gordy: Пошлют туда Рыбку. Она всех удовлетворит и все вернется на круги своя

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 00:13


Если на ввозимые в Россию креветки и экзотические фрукты клеили бумажки "сделано в Белоруссии", то почему бы на вывозимые из России алюминиевые слитки не клеить такие же бумажки?

pmasel 17 апреля 2018 | 00:22

mikhail_spb_: Осталось найти "Белоруссию" которая будет "производить" люминий и клеить бумажки.

mobile_actor 17 апреля 2018 | 00:37

mikhail_spb_: если бы запрещен был импорт чьего-то аллюмния в Россию, то такая схема, конечно, работала бы.

jetsam 17 апреля 2018 | 00:27

скажите собянину - люминиевая плитка лучше и смотрится хайтеково...

drtomsky 17 апреля 2018 | 00:35

jetsam: Гениальное предложение. Она же ещё и плохо ржавеет.

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