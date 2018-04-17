Лондонская биржа металлов сегодня приостановит торги алюминием, произведенным компанией «Русал»
Это решение с санкциями США, которым подвергся сам «Русал» и его основной владелец Олег Дерипаска.
Торги продукцией «Русала» будут приостановлены до тех пор, пока биржа не выработает подход к дальнейшему взаимодействию с компанией. Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи металлов. У всех владельцев металла под брендом UC Rusal с сегодняшнего дня будут требовать письменные доказательства того, что это не нарушает санкции, наложенные на компанию американской стороной.
Компания Олега Дерипаски и сам миллиардер оказались в санкционном списке США 6 апреля. Накануне акции «Русала» ждало очередное обрушение в преддверие обнародования новых санкций. Ценные бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели до исторического минимума. На Московской бирже падение, однако, оказалось не таким серьезным. Сам алюминий, напротив, подорожал в связи с санкциями.
В российском правительстве уже заявили, что обсуждают меры поддержки компаний, попавших под санкции.
Комментарии11
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gordy 17 апреля 2018 | 00:10
"В российском правительстве уже заявили, что обсуждают меры поддержки компаний, попавших под санкции."
Станут делать алюминиевые огурцы, чтобы сажать их на брезентовом поле?
general_123 17 апреля 2018 | 00:17
Что-то всё это напоминает 1982 год
Трамп похож Рейгана, Мэй на Тэтчер.
Путин на Брежнева.
А Россия - на СССР.
И цены на сырьё стали падать...
zemljanka 17 апреля 2018 | 00:38
Россия - не СССР, и открыв границы потеряла и теряет с невосполнимый капитал - умных и приличных людей.
olenenok_zed 17 апреля 2018 | 00:46
zemljanka: вернуть рабство? \
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 00:48
zemljanka: Треть моего не самого хилого класса уехала еще при живом Совке. Вот как только, так сразу ;)) А вторая треть подтянулась чуток позднее. Оставшаяся треть просто работает в госструктурах на теплых местах и завидует остальным двум третям ;))
aleko_1 Александр Королев 17 апреля 2018 | 00:22
gordy: Пошлют туда Рыбку. Она всех удовлетворит и все вернется на круги своя
mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 00:13
Если на ввозимые в Россию креветки и экзотические фрукты клеили бумажки "сделано в Белоруссии", то почему бы на вывозимые из России алюминиевые слитки не клеить такие же бумажки?
pmasel 17 апреля 2018 | 00:22
mikhail_spb_: Осталось найти "Белоруссию" которая будет "производить" люминий и клеить бумажки.
mobile_actor 17 апреля 2018 | 00:37
mikhail_spb_: если бы запрещен был импорт чьего-то аллюмния в Россию, то такая схема, конечно, работала бы.
jetsam 17 апреля 2018 | 00:27
скажите собянину - люминиевая плитка лучше и смотрится хайтеково...
drtomsky 17 апреля 2018 | 00:35
jetsam: Гениальное предложение. Она же ещё и плохо ржавеет.