13 задержанных за акцию в поддержку мессенджера Telegram у здания ФСБ оставили на ночь в полиции

На них составляют протоколы об организации и участии в несогласованном мероприятии. Об этом сообщает «Медиазона». Акция против блокировки мессенджера началась на Лубянке в понедельник около шести часов вечера. Тех, кто на неё вышел почти сразу стали задерживать, — рассказала «Эху Москвы» участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, которая тоже оказалась в числе задержанных.

По данным издания, к задержанным, которые находятся в ОВД «Мещанский» не пускают адвоката, полицейские ждут сотрудников управления по противодействию экстремизму.