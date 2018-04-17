13 задержанных за акцию в поддержку мессенджера Telegram у здания ФСБ оставили на ночь в полиции
На них составляют протоколы об организации и участии в несогласованном мероприятии. Об этом сообщает «Медиазона». Акция против блокировки мессенджера началась на Лубянке в понедельник около шести часов вечера. Тех, кто на неё вышел почти сразу стали задерживать, — рассказала «Эху Москвы» участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, которая тоже оказалась в числе задержанных.
По данным издания, к задержанным, которые находятся в ОВД «Мещанский» не пускают адвоката, полицейские ждут сотрудников управления по противодействию экстремизму.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 00:15
Мильтоны доблестно охраняют чекистов!
bozk 17 апреля 2018 | 00:17
ФСБ отметило блокировку телеграмма арестами
tks 17 апреля 2018 | 00:30
Обыкновенный путизм (или эрзац-фашизм) - гибридный вариант гитлеризма.
che21 17 апреля 2018 | 00:34
Россия-страна злобных дебилов
zemljanka 17 апреля 2018 | 00:42
Так душат Свободу.
Отработанная метода.