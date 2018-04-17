По распоряжению Роскомнадзора в России начали блокировать сотни тысяч IP-адресов Amazоn и Google
Это связано с блокировкой мессенджера Telegram. Как пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу RT, Telegram стал разворачивать на их базе механизмы обхода блокировок. По последним данным, в общей сложности ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов почти два миллиона IP-адресов. В результате страдают ни в чём не повинные люди, отметил в интервью «Эху Москвы» IT-консультант Владислав Здольников.
Число компаний, пострадавших из-за блокировки IP-адресов растёт. Среди тех, кто столкнулся со сбоем, оказался мессенджер Viber. Он предупредил пользователей, что возникли проблемы со звонками через приложение и, по всей вероятности, это происходит из-за проблем с подключением к веб-сервисам Amazon в России. В компании отметили, что непрерывно работают над устранением проблемы.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 00:09
Кремлежулики рассуждают так:
Есть Интернет - есть проблема;
Нет Интернета - нет проблемы.
tom_tom 17 апреля 2018 | 00:17
На секретном совещании в ЦРУ.
- А давайте отрубим русским интернет.
- Не стоит утруждаться, они сами в ближайшем будущем это сделают.
takao 17 апреля 2018 | 00:29
#отлично
Средства обхода блокировок в интернете - это средства индивидуальной контрацепции при общении с больным государством (c)
grydlo______debil_____lakao_ 17 апреля 2018 | 00:34
takao: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Дебильный "takao" по горло накачан ГОВНОМ
Почти 90 кило поместилось спокойненько в НЁМ
НО, это ДЕБИЛУ - УРОДУ совсем НЕ предел
На фоне безделья в деревне добавить ПОНОСУ сумел.
"takao", любивший колдырить ШМУРДЯК с БОРМОТУХОЙ
О "Хенесси" часто мечтал, пребывая "ПОД МУХОЙ"
Но, этот напиток НЕ был "по-карману" и ЧИНУ ему
Поэтому здесь он, на "Ехе", говном исходил на слюну.
И скучно,и грустно и некому руку пожать
"Мыслишки" изложишь, сбегается стая-ПОРЖАТЬ
Уныло и тупо-постыло и хочется просто БУХНуТЬ
А,может,забраться в родной БОРЩЕВИК и навеки УСНУТЬ?
Как Раскольников Родик, старушонку УБИВШИЙ,
Из-за ДЕНЕГ по ссуде российским тупым ТОПОРОМ,
Так "takao", все МоЗГИ в "Хенесси" ПРОПИВШИЙ,
Прикупил у барыги "Фискарс", чтоб "покончить" с БОРЩОМ.
В корнях борщевика, используя Фискарса "угол-загиба",
Сломал тем годом аж три лопаты дебил "takao" - ГЛЫБА!
Лучше уж пусть БОРЩЕВИК на своей борозде,
чем прослыть ДЕБИЛОМ навсегда и ВЕЗДЕ.
"ПсихоАНАЛитик - takao", увязший по горло в своём же вонючем ГОВНЕ,
Рассуждает о "лживой морали", копаясь в чужом, либеральном ДЕРЬМЕ.
Боже!.Какой ты ЗАСРАНЧАТЫЙ ДЕБИЛ!?
В КУНСТКАМЕРЕ могут быть "вещички" лишь на таких ОСЛОВ - УРОДОВ, как ТЫ, БЕЗМОЗГЛЫЙ "адмирал takao" из зарослей БОРЩЕВИКА....
А вещи императора России находятся в ЭРМИТАЖЕ.
БЕЗМОЗГЛЫЙ ДЕБИЛ ТЫ, но НЕ "самурай"
Поднял мятёж "takao" супротив своей maman
(Хотела mutter, шоб шарманку в балаганах он крутил)
Дебилу ж больше нравился БОРЩЕВИКА дурман
А потому заместо клавиш он ЛОПАТУ "fiskars" прикупил.
gordy 17 апреля 2018 | 00:31
Америка маялась, строила авианосцы: напрасно - Россия осушит моря, чтобы они не шлялись, где попало?
kryymsdyk 17 апреля 2018 | 00:09
Сможет ли путинская Рашка выиграть кибервойну со всем цивилизованным миром?
tom_tom 17 апреля 2018 | 00:33
В результате блокировки Телеграма русскими идиотами, нае*нулись магазины, банки, и даже госуслуги. Не нае*нулся только Телеграм... Ггг...
sborisych 17 апреля 2018 | 00:42
kryymsdyk:
Кажется эта клика уже довела эту страну до того, что она вообще ничего выиграть не может..
gригорьич 17 апреля 2018 | 00:11
Все ж лучше, чем утят бульдозером давить. Дебилы, мля
vadimp 17 апреля 2018 | 00:12
Дык куда ж Совку без "глушилок"? Да при КГШном режиме.
nanarysix 17 апреля 2018 | 00:13
А телегаммы...нет...нет... Свободу Надии Савченко!
spb_aborigen 17 апреля 2018 | 00:17
Как с молотком за мухой.
belovnikita 17 апреля 2018 | 00:22
Давно назрело прикрывать навсегда этот вредонос ромкомпозор!
sborisych 17 апреля 2018 | 00:39
Твою меть.. Эти служивые обормоты- как слон в посудной лавке. Ему по'хер, что он там развалил, что перестало работать, да и даже кого он раздавил...
plank1957 17 апреля 2018 | 00:40
Блин, в мире хрен знает сколько хакеров и сисадминов, я говорю о тех, кто живет за рубежом. Ребята, вы можете вырубить сайт РКН наглухо, чтобы ни один поисковик его не находил? А еще лучше, чтобы не было этого сайта и выхода в интернет у РКН.
estate_photo 17 апреля 2018 | 00:42
Дуров молодца, лучший способ борьбы с глупостью это довести её до абсурда.
fresh_breeze 17 апреля 2018 | 00:42
Дуров со своими обходами блокировок накроет ещё многих, подставив их под удар РКН.
Пока не поздно, им всем надо шарахаться от его Телеграма, чтобы и их не заблокировали. Поймут ли они это, скоро узнаем.
vpu2011 17 апреля 2018 | 00:48
fresh_breeze: Да Да, шарахаться от Google и Amazon, отличная идея.
Верни получку, не отработал; где только таких идиотов пригожин набирает.
vpu2011 17 апреля 2018 | 00:45
Последовательное падение сервисов связанных с блокированными адресами чем-то напоминает сводку с фронта
:)
dude_lebowsky 17 апреля 2018 | 00:50
По какому праву Роскомнадзор отбирает у людей средства коммуникации?
nds 17 апреля 2018 | 00:53
Ну и лексика у этого Жарова. "Стал разворачивать на базе"... Военное донесение с поля боя. Кому-то здорово повезло, что из врачей ушел в чиновники.