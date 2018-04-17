По распоряжению Роскомнадзора в России начали блокировать сотни тысяч IP-адресов Amazоn и Google

Это связано с блокировкой мессенджера Telegram. Как пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу RT, Telegram стал разворачивать на их базе механизмы обхода блокировок. По последним данным, в общей сложности ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов почти два миллиона IP-адресов. В результате страдают ни в чём не повинные люди, отметил в интервью «Эху Москвы» IT-консультант Владислав Здольников.

Число компаний, пострадавших из-за блокировки IP-адресов растёт. Среди тех, кто столкнулся со сбоем, оказался мессенджер Viber. Он предупредил пользователей, что возникли проблемы со звонками через приложение и, по всей вероятности, это происходит из-за проблем с подключением к веб-сервисам Amazon в России. В компании отметили, что непрерывно работают над устранением проблемы.