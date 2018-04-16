Казанский «Ак Барс» выиграл второй матч подряд в финал Кубка Гагарина
На своей площадке со счётом 2:1 он одержал победу над московским ЦСКА. В финальной серии «Ак БАрс» ведёт 2:0. Следующие два матча пройдут на стадионе ЦСКА.
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На своей площадке со счётом 2:1 он одержал победу над московским ЦСКА. В финальной серии «Ак БАрс» ведёт 2:0. Следующие два матча пройдут на стадионе ЦСКА.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
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