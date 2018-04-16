В ГД внесли законопроект, предусматривающий обязательное распределение для студентов-бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательное распределение для студентов, которые получают образование за счет бюджета. Выпускников вузов могут обязать отрабатывать в госкомпаниях срок, равный периоду их обучения. По мнению автора документа, единоросса Сергея Вострецова, в случае отказа от распределения студент-бюджетник должен возмещать государству расходы на свое обучение.
Комментарии4
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antiboh 16 апреля 2018 | 23:11
А сколько отрабатывать? лет 20-ть? Это способ борьбы с утечкой серого вещества? Закрепощение однако.
semia 16 апреля 2018 | 23:17
бюджетники пусть губу не раскатывают. на всех мест не хватит. остальным придется самим трудоустраиваться. какой то прикольный закон хотят принять
pusin_patriot 16 апреля 2018 | 23:12
Даю подсказку. Нужно проверить единоросса Сергея Вострецова на предмет сотрудничества с СБУ по признакам вовлечения социальной группы "студенты" в майданную тему.
entoni 16 апреля 2018 | 23:19
Государство оплачивает - отдача должна быть или это подарок?