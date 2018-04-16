Россия решила сменить своего посла в Сирии
Россия решила сменить своего посла в Сирии, — об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает газета «Коммерсант». По его данным, Александра Кинщака в скором времени сменит нынешний посол России в Арабских Эмиратах Александр Ефимов.
Комментарии2
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ts 16 апреля 2018 | 23:21
Лучше бы отправили туда послом Собчачку.
timber_head 16 апреля 2018 | 23:21
Старый решил сбежать, от греха по-дальше?