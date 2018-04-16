Оператор «Мегафон» устранил последствия сбоя

Причина заключалась в обрыве волоконно-оптической линии связи, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе компании. Сегодня жители целого ряда городов России жаловались на сбои в работе мобильного оператора. Пик пришёлся на период с трех до четырех часов дня по московскому времени. Были зафиксированы обращения, в том числе, от жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Петербурга.