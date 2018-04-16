Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил сообщения о блокировке IP-адресов компании Amazon
Меры связаны с тем, что мессенджер Telegram стал разворачивать на базе Amazon механизмы обхода блокировок. А в решении суда прописано, что Роскомнадзор и юридические лица не должны создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. «Мы исполняем решение суда», — сказал Жаров в интервью телеканалу RT. Он также подтвердил информацию о том, что оказались заблокированы 650 тысяч IP-адресов.
Комментарии8
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begly_ 16 апреля 2018 | 23:09
Сказано, сделано. Ну прямо как у Трампа у этого Жарова - пацан за базар отвечает.
turrinn 16 апреля 2018 | 23:12
пора валить. всех.
begly_ 16 апреля 2018 | 23:15
Да кто он такой тот Жаров. Кремль приказал, а тот исполнил.
plank1957 16 апреля 2018 | 23:10
Глава РКН подтвердил, что он осел.
bozk 16 апреля 2018 | 23:12
Однажды, "исполнять решения суда" будут другие люди по отношению к самому Жарову, за хакерство например
airjeff 16 апреля 2018 | 23:15
"но пасаран" - они не пройдут!
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 23:20
Фамилия Дуров лучше воспринимается на слух, чем Скрипаль.
Прощай ,Паша!
Будем ждать новых вестей из Лондона.
pusin_patriot 16 апреля 2018 | 23:21
Опять двойка.
В решении суда сказано что блокировать, а что там "не должны создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру" - это основание для нового заявления на блокировку.
Этот же просто жарит отсебятину, прямое самоуправство и превышение служебных полномочий, уже повлекший ущерб материальный и деловой репутации добросовестных юридических лиц.