Предприниматели начали терпеть убытки из-за блокировок IP-адресов компании Amazon
Так, например, основатель службы доставки «Птичка» Владимир Кобзев рассказал в Фэйсбуке, что из-за действий Роскомнадзора сервис не может работать примерно с двух часов дня. Среди тех, кто сообщил о проблемах в работе также онлайн-школа английского языка SkyEng. Управлящий партнёр компании Александр Ларьяновский сообщил, что убытки могут составить от 1 до 3 миллионов рублей, — пишет издание Медиазона. Также сообщалось, что блокировки вызвали сбой в работе касс магазинов «Дикси», однако сама сеть это не подтвердила.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил сообщения о блокировке сотен тысяч IP-адресов компании Amazon. Меры связаны с тем, что заблокированный в России мессенджер Telegram стал разворачивать на базе Amazon механизмы обхода блокировок, — сказал он в интервью телеканалу RT.
Комментарии12
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palmcoast___ 16 апреля 2018 | 23:02
Птичкой осуществляю доставки товара с Амазона., не дорого.
stalin_vsegda_zhiv 16 апреля 2018 | 23:22
Какой же капитализм без убытков для бизнеса?! Это тогда будет какой-то неправильный капитализм. Из-за убытков бизнес должен с еще большим азартом начать заниматься своим бизнесом, ведь трудности наоборот только закаляют и учат еще больше любить этот капитализм.
bozk 16 апреля 2018 | 23:04
Безумцы. И никаких санкций не надо, сами заблочимся.
neyexo 16 апреля 2018 | 23:17
bozk: все, что могло быть уничтожено ядерным взрывом - уже уничтожено, снесено
begly_ 16 апреля 2018 | 23:07
Хорошая отмазка предпринимателям собрать с заказчика деньги, не доставив товар - птичка улетела и денег нет.
eternity88 16 апреля 2018 | 23:15
begly_: это у Путина такая уже заезженная отмазка - это не я такой вор и бездарь, а кругом враги и поэтому хавайте мультики про ракеты вместо качественных и доступных фруктов, лечитесь говном в говенных больницах, поминайте в душегубках вроде Зимней Вишни. Я бы и вам всем, как себе и корешам, раздал по 26 резиденций и многомиллиардному куску бюджетного пирога, но на всех не хватает - родину от супостата оборонять надо, с Сирии начиная!
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 23:08
Вот и славненько. Остановите всю экономику и наслаждайтесь.
solonko 16 апреля 2018 | 23:11
Правильно, нечего вам, россияне, в Инете делать - сидите в своём городом "геополитическом одиночестве" и пейте "Боярышник", закусывая его корой дуба. Мир только вздохнет с облегчением.
klegg 16 апреля 2018 | 23:12
Все убытки взыскать с Глава Роскомнадзора Александр Жаров!!!
vitaminoz 16 апреля 2018 | 23:14
пострадавшим надо подать коллективный иск на главу этой лавки. этот чмошник трясется, как бы не выкинули из кресла после возможных перестановок в правительстве.
neyexo 16 апреля 2018 | 23:15
Не надо мудреных методов доставки.
Учимся ориентированию на местности.
По Луне, звездам. Карта, сложенная вчетверо.
bozk 16 апреля 2018 | 23:18
neyexo: по мху ещё можно, на случай когда кору дуба собирать будим