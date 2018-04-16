Предприниматели начали терпеть убытки из-за блокировок IP-адресов компании Amazon

Так, например, основатель службы доставки «Птичка» Владимир Кобзев рассказал в Фэйсбуке, что из-за действий Роскомнадзора сервис не может работать примерно с двух часов дня. Среди тех, кто сообщил о проблемах в работе также онлайн-школа английского языка SkyEng. Управлящий партнёр компании Александр Ларьяновский сообщил, что убытки могут составить от 1 до 3 миллионов рублей, — пишет издание Медиазона. Также сообщалось, что блокировки вызвали сбой в работе касс магазинов «Дикси», однако сама сеть это не подтвердила.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил сообщения о блокировке сотен тысяч IP-адресов компании Amazon. Меры связаны с тем, что заблокированный в России мессенджер Telegram стал разворачивать на базе Amazon механизмы обхода блокировок, — сказал он в интервью телеканалу RT.