«Мегафон» восстановил работу после сбоя
Оператор «Мегафон» восстановил работу, причина сбоя
заключалась в обрыве волоконно-оптической линии связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс
службе оператора.
«Сегодня в нескольких городах Центрального Федерального округа на сети «Мегафона»
наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв
ВОЛС сторонней организацией», — уточнила представитель компании.
Сейчас сеть работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.
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