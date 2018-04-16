«Мегафон» восстановил работу после сбоя

Оператор «Мегафон» восстановил работу, причина сбоя

заключалась в обрыве волоконно-оптической линии связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс

службе оператора.

«Сегодня в нескольких городах Центрального Федерального округа на сети «Мегафона»

наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв

ВОЛС сторонней организацией», — уточнила представитель компании.

Сейчас сеть работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.