Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Среди них – рэпер Кендрик Ламар
Он получил награду за альбом «DAMN». Лауреатом впервые стал не классический или джазовый артист. Кроме того, газеты New York Times и Washington Post получили Пулитцеровскую премию за освещение скандала вокруг возможных контактов между участниками президентской кампании Дональда Трампа и российскими чиновниками. New York Times и New Yorker получили награды за материалы о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, обвинённом в домогательствах.
Комментарии2
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abuvgrobu 16 апреля 2018 | 22:44
Премия литературная это ещё раз подтверждает, что расследования основаны на художественном вымысле авторов.
Совпадения с реальными людьми случайны.))
zhvure 16 апреля 2018 | 22:57
"предполагаемое вмешательство" - это даже фантастикой не назовешь, это БРЕД. цивилизация англосаксов сошла с ума...