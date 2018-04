Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Среди них – рэпер Кендрик Ламар

Он получил награду за альбом «DAMN». Лауреатом впервые стал не классический или джазовый артист. Кроме того, газеты New York Times и Washington Post получили Пулитцеровскую премию за освещение скандала вокруг возможных контактов между участниками президентской кампании Дональда Трампа и российскими чиновниками. New York Times и New Yorker получили награды за материалы о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, обвинённом в домогательствах.