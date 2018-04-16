Евросоюз недоволен позицией России по целому ряду вопросов
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам заседания министров иностранных дел сообщества в Люксембурге. Перевод Евроньюз.
При этом Могерини добавила, что Евросоюз и дальше будет работать с Россией по стратегическим международным вопросам.
Комментарии19
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oo0oo 16 апреля 2018 | 22:36
Я недоволен позицией Федерики Могерини по целому ряду вопросов.
metlag 16 апреля 2018 | 22:47
oo0oo: А на тебя много нас, нас рать на тебя. ЧМО ты пустое.
А вот Евросоюз делает России больно и может сделать еще больнее.
echo_shar 16 апреля 2018 | 23:05
metlag: Или может покупать у России нефть и газ, как он делает это сейчас.
metlag 16 апреля 2018 | 23:13
echo_shar: Или может и не покупать в будущем..
Иран тоже кобенился со своей нефтью и газом, грозил прекратить поставки в ЕС. Так его прекратили самого и добыча у него упала в 2 раза.
Голубок, нефти и газа сейчас в мире избыток.
Кобениться не приходится поставщикам.
timber_head 16 апреля 2018 | 22:49
oo0oo: Ну так и самоудовлетворяйся. Вишь ли, экспортирующие страны от импортозависимых отличаются тем, что им начхать на недовольство тех, кому они свои товары экспортируют.
master_superanalitik 16 апреля 2018 | 22:51
Евросоюз недоволен позицией России по целому ряду вопросов
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По другому и быть не может, так как с точки зрения Запада ПРАВДА - ЭТО ТО, ЧТО ПРИДУМАЛИ ЗАПАДНЫЕ ОЛИГАРХИ, а с точки зрения России - НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ! В России фальшивые Западные ценности не пройдут!
mavviomi 16 апреля 2018 | 22:54
oo0oo: ух, хорошо что сказал. Завтра на это мгновенно отреагируют мировые рынки.
begly_ 16 апреля 2018 | 22:40
abuvgrobu:
За Евросоюз не знаю, а россияне кремлевским хером очень даже удовлетворены.
minerr 16 апреля 2018 | 22:45
"Евросоюз недоволен Россией и Евросою намерен и дальше работать с Россией" - в новости два предложения. Эхо для заголовка выбрало почемо-то первое. А чем их не устраивал заголовок со вторым предложением? Конфетку своим хомячкам , поди, бросают.
begly_ 16 апреля 2018 | 22:42
skripal_live:
И БИТВОЮ_МАТЬ!
begly_ 16 апреля 2018 | 22:38
У России не позиция, а поза.
olegleon 16 апреля 2018 | 22:48
begly_: в позу сегодня поставили Терезу Мэй, когда ей напомнили, что она должна отчитываться перед британским парламентом, а не президентом США.
begly_ 16 апреля 2018 | 22:52
olegleon:
Тебе нравится Тереза Мэй?, никогда не обращал на нее внимания. Но о вкусах спорить не буду.
gluhoy2250 16 апреля 2018 | 22:46
Педерика Магерини недовольна.... Ух бедная!
timber_head 16 апреля 2018 | 22:52
gluhoy2250: Она? Не думаю. Италия, конечно, не самая богатая европейская страна, но там и простой рабочий живет чуток по-лучше, чем ты на свои копейки на своих 50кв.м, доставшихся тебе в собстветвенность только благодаря перестройке, "предателю Горбачеву" и "алкашу Ельцину".
timber_head 16 апреля 2018 | 22:56
gluhoy2250:
"Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИБРИ" ликвидирована 9 ноября 2015 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ."
Сочувствую.
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 22:49
Евросоюз недоволен позицией России по целому ряду вопросов
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А доволен ли он большим и толстым, который кладёт Россия на все его недовольства ? ))
wojskowy Марек Качоровски 16 апреля 2018 | 22:58
abuvgrobu: Ну пока что на Россию кладут все кому не лень.
timber_head 16 апреля 2018 | 23:00
abuvgrobu:
"большим и толстым"
Представляю себе низкорослого Вовика с "большим и толстым". Сколько усилий ему приходится прилагать, чтоб не перевесило, однако... Герой!