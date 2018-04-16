Евросоюз недоволен позицией России по целому ряду вопросов

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам заседания министров иностранных дел сообщества в Люксембурге. Перевод Евроньюз.

При этом Могерини добавила, что Евросоюз и дальше будет работать с Россией по стратегическим международным вопросам.