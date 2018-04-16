Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс решил уйти в отставку
Об этом сообщает агентство Рейтер. По данным его источников, отставка будет добровольной. Джойс собирается вернуться на работу в Агентство национальной безопасности. Он принял решение после ухода в отставку своего руководителя Томаса Боссерта.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 16 апреля 2018 | 22:40
надоело заниматься безопасностью и решил вернуться к хакерству и прослушкам