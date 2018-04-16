Великобритания и США заподозрили хакеров, связанных с Россией, в организации масштабной компании по кибершпионажу

Об этом заявили представители Национального центра кибербезопасности Великобритании, ФБР и Департамента внутренней безопасности США, передаёт ВВС. Согласно этим данным, хакеры атаковали «миллионы роутеров». Основными целями стали провайдеры интернет-услуг фирмы, управляющие критической инфраструктурой, ведомства и крупные компании. При этом хакеры пытались обойти системы обнаружения вторжений. Как заявил координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс, многие организации подвергались атакам в течение нескольких месяцев.

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