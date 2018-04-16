Великобритания и США заподозрили хакеров, связанных с Россией, в организации масштабной компании по кибершпионажу
Об этом заявили представители Национального центра кибербезопасности Великобритании, ФБР и Департамента внутренней безопасности США, передаёт ВВС. Согласно этим данным, хакеры атаковали «миллионы роутеров». Основными целями стали провайдеры интернет-услуг фирмы, управляющие критической инфраструктурой, ведомства и крупные компании. При этом хакеры пытались обойти системы обнаружения вторжений. Как заявил координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс, многие организации подвергались атакам в течение нескольких месяцев.
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Комментарии4
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olegleon 16 апреля 2018 | 22:38
и как же они об этом узнали, если сами не следили за этими роутерами?
нашли в роутерах запись "взломано по приказу Кремля"?
s_talker002 16 апреля 2018 | 22:39
\Великобритания и США заподозрили хакеров, связанных с Россией...\
Да какой там связанных, у наших хакеров полностью развязаны руки, порвут всех как *тузик грелку*.
grigol331 16 апреля 2018 | 23:11
s_talker002:
Несомненно. И тем удивительнее тот факт, что советником по ИТ у вашего президента классический проходимец.
gluhoy2250 16 апреля 2018 | 22:54
Ну бараны же в руководстве западных стран! Они даже не понимают, что на столько хакерских атак, сколько они на нас вешают, у нас просто нето нет столько народа-населения!! Ну тупые...блин.